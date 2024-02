Cortona a forza cinque Il derby Meoni-Carini e l’occasione di Vignini Italia Viva è l’incognita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Settimana politicamente intensa quella appena trascorsa per la città etrusca. Nell’agone per le prossime amministrative di giugno entrano ufficialmente altri due contendenti. Per il primo, di fatto, si aspettava solo una formale ufficialità, arrivata nel pomeriggio di giovedì dalle segreterie regionali dei partiti. Nicolaè il candidato della coalizione formata da Fratelli D’, Lega,e Noi Moderati. Dopo l’altrettanto formale scaricamento dell’attuale sindaco Luciano, con cui il centro destra aveva vinto nel 2019, ecco quindi arrivare il nome di, oggi presidente del consiglio comunale e vice presidente della provincia di Arezzo, già da tempo in lizza, quale principale concorrente per la poltrona di sindaco della città....