Corteo pro Palestina con più di mille persone a Genova | i manifestanti chiedono il cessate il fuoco a Gaza

Le autorità di Budapest h anno proibito il corteo dei neonazi sti previsto per questa mattina nel centro della città in occasione del ‘Giorno ... (ildifforme)

scontri a Roma tra manifestanti e le forze dell’ordine al Corteo per Ilaria Salis , l’antifascista italiana detenuta in Ungheria perché accusata di ... (ilfattoquotidiano)

Roma , 10 febbraio 2024 – scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine nel pomeriggio a Roma durante il corteo organizzato per i palestinesi e in ... (quotidiano)

"Protestiamo per la visione sbagliata che si ha di questa guerra". Anche a Lucca arriva la protesta per la difesa dei diritti della Palestina . ... (lanazione)

Al grido di "Palestina libera" oltre mille persone hanno partecipato al corteo regionale pro Palestina organizzato a Genova dal Movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, a cui hanno aderito ...Inviata una mail al Presidente della Provincia nella quale lo si invitava a non partecipare all’evento patriottico Si è svolta oggi, domenica 11 febbraio 2024, a Viterbo, la manifestazione patriottica ...GENOVA - Manifestazione pro Palestina per le vie di Genova. In questa domenica di febbraio corteo per le strade della città. Le bandiere della Palestina e i cori a favore della pace in Medio Oriente.