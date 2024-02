Corteo pro Palestina a Lucca In città la marcia per la pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Protestiamo per la visione sbagliata che si ha di questa guerra". Anche aarriva la protesta per la difesa dei diritti della. Circa duecento inper fermare la guerra. Alla manifestazione, tenutasi venerdì pomeriggio per le vie del centro storico, organizzata dal ’Collettivo Nuova Resistenza’, hanno aderito anche ’Forum della’, Cobas e alcune associazioni. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare le urla, gli ideali e i cori, che hanno riecheggiato per le vie del cerchio alberato, durante tutto il pomeriggio di venerdì, e prolungandosi fino a sera. "Protestiamo pacificatamente, - affermano i rappresentati del Collettivo - per i nostri principi e contro il genocidio che sta avvenendo da parte di Israele. Ci uniamo alle proteste di tutta Italia, contro il Governo e il supporto a Israele. E ...