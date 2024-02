Coppa del Mondo di Spada | le Azzurre trionfano a Barcellona | è qualifica olimpica

(Di domenica 11 febbraio 2024)– Le spadiste italianee volano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Domenica speciale l’Italia del CT Dario Chiadò: la squadra azzurra difemminile, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi, ha vinto la tappa didelsulle pedane catalane, superando dopo una finale bellissima la Corea, e ha aritmeticamente staccato il pass per l’Olimpiade della prossima estate. Lehanno debuttato negli ottavi di finale superando con un netto 38-20 il Giappone. Nei quarti, con un’altra prestazione da squadra vera, le spadiste italiane si sono imposte sulla Svizzera con il punteggio di 37-32, acquisendo il biglietto per la semifinale contro la Cina. Nel match potenzialmente decisivo per ...

