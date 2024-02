Congedo straordinario Legge 104 | cosa cambia con tredicesima e la quattordicesima

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’INPS ha comunicato la linea seguita con riferimento alla, allae aldi due anni. Per comporre l’indennità erogata al lavoratore inintervengono diverse voci della retribuzione. Lae lasi maturano durante l’assenza dal lavoro? Si matura laquando si è in(Informazioneoggi.it)Il dipendente che ha un familiare affetto da disabilità grave può fare richiesta diper un periodo di assenza dal posto di lavoro di massimo due anni. Durante ilcontinuerà a percepire una retribuzione “base” e ad accumulare contributi figurativi ai ...

Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio, l’istituto di previdenza ha rimarcato che il Congedo straordinario non riduce lo stipendio. I dettagli. Il ... (informazioneoggi)

Il Congedo straordinario può essere richiesto solo per un periodo di tempo ben definito dalla legge. Esistono eccezioni a tale regola? ... (informazioneoggi)

La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono valutate ai fini dell’indennità per il Congedo straordinario ? l’INPS chiarisce ogni dubbio. Il ... (informazioneoggi)

Il congedo straordinario ha effetti sulla tredicesima e sulla quattordicesima del lavoratore dipendente. Scopriamo Come calcolare la variazione. Il ... (informazioneoggi)

La rivalutazione ha modificato i massimali della retribuzione e della contribuzione figurativa in riferimento al congedo straordinario Legge 104. Il ... (informazioneoggi)

Fiorello conquista ancora Sanremo: da Michael Jackson all'ironia di 'Farfallina qua qua' a cura di Rosita Gangi L'ultimo co-conduttore di Sanremo è stato Rosario Fiorello, a lui è toccato accompagnare ...Riforma Irpef, sconti dei contributi previdenziali e interventi sui fringe benefit: sono alcuni dei provvedimenti previsti per quest’anno che puntano a portare benefici in busta paga ...La rivalutazione ha modificato i massimali della retribuzione e della contribuzione figurativa in riferimento al congedo straordinario Legge 104. Il congedo straordinario permette al caregiver di ...