Confindustria | entro domani le candidature | 4 in corsa per presidenza

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb. (askanews) – Nuova tappa nellaper la successione a Carlo Bonomi., a mezzanotte, scadrà il termine per presentare lealladi. La Commissione di designazione dell’associazione, formata da Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi, è in attesa delleche andranno sostenute per iscritto da almeno il 10% dei voti rappresentati nell’assemblea o dei componenti del Consiglio generale. In sostanza ci vorranno minimo 18 espressioni di appoggio per superare questa prima fase.martedì, dunque, si alzerà ufficialmente il sipario sui nomi dei candidati. Al momento le carte restano ancora coperte, ma in pista ci sarebbero quattro industriali, quasi tutti espressione del mondo imprenditoriale ...

Nonostante la produzione di novembre scorso abbia registrato a livello nazionale una forte flessione, le imprese del territorio romagnolo evidenziano un andamento ancora positivo di tutti gli indicato ...Sabato è arrivato in sopralluogo in città il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per visitare i luoghi in si terranno gli incontri ...