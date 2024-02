Concorso scuola 2024 | come superare la prova scritta Simulazione delle domande LIVE Mercoledì 14 febbraio alle 18 | 00

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chiuse le procedure di iscrizione per lealper infanzia, primaria e secondaria, adesso gli aspiranti iniziano a studiare per la. L'articolo .

In caso di contrazione di organico, in quale scuola va a finire il docente assunto da Concorso straordinario bis che sta svolgendo l'anno di ... (orizzontescuola)

Il contest “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro” è rivolto alle scuole primarie e ... (orizzontescuola)

Sono 553.181 le domande presentate in ogni ordine e grado per aggiudicarsi uno dei circa 45mila posti collegati al Pnrr, introdotti dal Dpcm del 15 ... (feedpress.me)

Tempo di lettura: 3 minutiSono 553.181 le domande presentate in ogni ordine e grado per aggiudicarsi uno dei circa 45mila posti collegati al Pnrr, ... (anteprima24)

C’è anche il restauro di Porta dei Santi, uno degli accessi antichi al centro storico di Mercogliano, tra i progetti campani ammessi al concorso di Art bonus 2024, organizzato ...Tredicimila docenti per 400 posti. Per la precisione sono 13.081 gli aspiranti professori in Abruzzo per 404 cattedre disponibili nei prossimi concorsi per il personale docente. «Solo il 3% ...Chiarimenti e riferimenti normativi sull'accorpamento di circoli didattici e istituti comprensivi: cosa potranno fare i docenti