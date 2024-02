Concorsi | percorsi abilitanti | TFA sostegno | GPS | valgono ancora anche le “vecchie” classi di concorso Cosa cambia con il nuovo Decreto

(Di domenica 11 febbraio 2024) Riformadi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 11 febbraio il22 dicembre 2023 che disciplina l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ci sono delle modifiche, ma va sottolineato che imenti prevedono la salvaguardia di diritti già acquisiti. L'articolo .

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito una risposta in merito alla validità delle Abilitazioni a cascata per i concorsi docenti e i ... (orizzontescuola)

C'è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

C'è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

C'è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che revisiona e aggiorna le classi di concorso per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il decreto, emanato il 22 dicembre ...Oggi al teatro Petrarca si svolge la decima edizione del concorso "Piero della Francesca" per giovani ballerini. Centinaia di allievi provenienti da tutta Italia si esibiranno davanti a una giuria di ...Nei giorni scorsi il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato che i contratti dei docenti vincitori delle prove suppletive del concorso scuola 2020 non verranno risolti q ...