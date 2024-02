Con Belotti è un altro Italiano e un’altra Fiorentina | 5-1 al Frosinone

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024)con una vera punta in squadra ne fa cinque al. Il lunch match di questa ventiquattresima giornata finisce 5-1 per la. Ad aprire le marcature è proprio. Prima da titolare da quando è arrivato dalla Roma. Gli sono bastati appena 16? per firmare il primo gol in maglia viola. La Viola chiude un primo tempo praticamente perfetto con i gol di Ikoné e di Martinez Quarta. La presenza di Belloti vicino deve aver dato una scossa al francese. Nel secondo tempo c’è spazio per il gol di Nico Gonzalez, anche lui ritornato titolare dopo il lungo infortunio, e per il 5-1 di Barak che segna dopo il palo dello sfortunato Nzola. Di Francesco sbaglia la partita. I suoi non sono mai veramente pericolosi. A parte il gol di Mazzitelli, utile solo per le statistiche personali, il ...