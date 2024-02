Compressore di 2 quintali gli rovina addosso Grave ottantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Paura per un anziano che ieri poco dopo le 10.30 è rimasto vittima di un infortunio. L’ottantatreenne stava dipingendo una parete in una cascina di via Delmati. Per agevolare il compito utilizzava un pesantesistemato a una certa altezza. L’apparecchio, almeno 200 chili, gli è franatoprocurandogli serie fratture. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Castelleone. Il medico, viste le condizioni e l’età del ferito, ha chiesto l’intervento di un’eliambulanza, che ha portato l’anziano al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella cascina anche i tecnici dell’Ufficio del lavoro dell’Asst di Crema e i carabinieri di Castelleone per accertare le modalità dell’infortunio.Pgr