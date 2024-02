Complotto dei napoletani? | Sanremo | il delirio politico di Saviano che ha affondato Geolier | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cala il sipario sul Festival di2024. E una notizia è che non ha vinto, il rapper napoletano che, trascinato dal suo popolo, si era imposto nella serata delle cover e si era presentato alla serata finale della kermesse da primo in classifica. Quando Amadeus ha letto la graduatoria all'inizio della serata di ieri, sabato 10 febbraio, altri fischi e "buu" all'Ariston, così come la reazione è stata scomposta in sala stampa, tra contestazioni e insulti all'artista. Ma, alla fine, il peso della sala stampa si è fatto sentire:, appunto, secondo in classifica. La polemica, però, continua. E la stessa polemica, prima della conclusione del Festival, la alimentava Roberto, sui social, con un intervento scomposto con sfumature politiche. Anzi, molto più che sfumature. Mister Gomorra infatti si ...