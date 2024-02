Compie 60 anni Chistian Louboutin | il creatore delle iconiche scarpe con la suola rossa | e ci svela il suo volto inedito | quello di papà «Quando hai figli | non c’è davvero il tempo per soffermarsi a fare bilanci»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilo di un compleanno così significativo? «hai, non c’èildia riflettere. Sono più preoccupato al pensiero che le mie bambine compiano 14nel 2029 del fatto che io ne abbia compiuti 60 a gennaio…». Ecco un clamoroso esempio di risposta-che-non-ti-aspetti. Christian– ormai icona, più che shoe designer –unadi padre premuroso. Non è un caso che lo incontriamo a Disneyland Paris, dove è stato appena riaperto un classico del parco divertimenti: il Disneyland Hotel. ...

In questi giorni, la legge 40 sulla Procreazione medicalmente assistita (PMA) compie 20 anni: datata 19 febbraio 2004, è poi entrata in vigore il 10 ... (ildenaro)

NordVPN , il servizio di sicurezza informatica leader a livello mondiale, compie 12 anni e per l’occasione regala a tutti gli utenti uno sconto del ... (thegametv)

Lo rendo nota la Fondazione Cavour (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - E' morto a 98 anni Nerio Nesi, politico e banchiere italiano. Lo rende noto la Fondazione Cavour di cui era pre ...Milano, 11 feb. (askanews) – Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico, l’associazione dei produttori dello strutturato e potente vino rosso dell’Oltrepò Pavese, festeggia 28 anni inaugurando la sua nu ...Rick Karsdorp compie 29 anni. Il difensore olandese, ex Feyenoord, sta disputando la sua sesta stagione con i colori giallorossi. Nella gara di ieri contro l’ Inter un suo errore è stato decisivo per ...