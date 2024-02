Combinata nordica | decima vittoria consecutiva per un Jarl Magnus Riiber leggendario | che vince la Coppa del Mondo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Continua, ogni giorno, a riscrivere record per questa disciplina: una leggenda dellache non vuole assolutamente fermarsi qui. Oggi è arrivata l’ennesima tripletta: dopo Seefeld ecco il tris anche ad Otepää che sta a significare anchein stagione e conquista con 4 gare d’anticipo delladelsta proseguendo con una marcia devastante: dal 13 gennaio in poi ha sempre vinto (da sottolineare che le uniche volte che non è riuscito a trionfare è arrivato secondo). Non c’è storia: più forte sul salto, fenomenale sugli sci stretti, la gara si chiude prima ancora di iniziare. Nella terza gara in terra estone seconda piazza che va ...

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica DONNE 1 Hagen Ida Marie NOR 1240 2 Westvold Hansen Gyda NOR 1120 3 LEINAN LUND Mari NOR 954 4 KASAI ... (oasport)

La Norvegia continua a dominare in lungo e in largo la Coppa del Mondo di combinata nordica. Al femminile si alternano le vincitrici, ma non cambia il Paese: oggi nella Gundersen che chiudeva il progr ...Sempre lei, sempre Ida Marie Hagen. La norvegese si impone per la settima volta in stagione in Coppa del Mondo e rafforza la vetta della classifica generale di combinata nordica, tagliando per prima i ...Jarl Magnus Riiber non vuole fermarsi e continua a riscrivere la storia della combinata nordica, imponendosi anche nella seconda competizione individuale del weekend a Otepää (Estonia) in occasione de ...