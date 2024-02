Colpita da glaucoma acuto | accusa forte dolore all' occhio Dieci giorni e tre visite prima della diagnosi

SACILE - Per risolvere il suo problema all’occhio destro ci sono voluti una decina di giorni e tre diverse diagnosi perché, come ricorda la 60enne sacilese protagonista della ...In questa rubrica gli specialisti in oftalmologia rispondono a dubbi, perplessità e domande che riguardano la vista. Scrivete a [email protected] ...Il vaccino contro l'herpes zoster è consigliabile per chi non ha ancora l'età raccomandata ma soffre di alcune patologie (per esempio il glaucoma), anche se si è vaccinati contro la varicella Che ...