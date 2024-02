Colonie e hotel sul mercato Dal Punta nord al Des Bains | trattative a suon di milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Per i cinesi questo è l’anno del drago. Per la Riviera il 2024 potrebbe essere l’anno delle stelle, intese come quelle dei (tanti) alberghi sulche, molto presto, potrebbero passare di mano. Sono numerosi glial centro dipiù o meno avviate. A Rimini, tra Marina centro e la zona sud, sono oltre una decina gliquattro stelle che potrebbero cambiare la proprietà già prima dell’estate. Ma uno dei pezzi più pregiati resta l’ex colonia Novarese, a Miramare. Che è di proprietà del Comune. A Palazzo Garampi si sta pensando di modificare gli strumenti urbanistici attuali per permettere, a chi prenderà la Novarese, di realizzare nei terreni vicini anche il nuovo stabilimento di Riminiterme, la cui sede si trova oggi in spiaggia, su area demaniale. La concessione di Riminiterme, vale la pena ...