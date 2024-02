Collision 10 02 2024 Last Man Standing

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. La AEW sta andando verso AEW Revolution primo PPV della compagni dele sono diverse le storie che culmineranno con un match nell’evento. Ma prima bisogna passare dalle tappe intermedie, comee direi allora di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Blackpool Combat Club vs Star Jr. & Esfinge (3,5 / 5) Continua la guerra fra BCC e CMLL, infatti Castagnoli e Moxley devono vedersela con altri due atleti del CMLL. Un match buono, godibile e ben lottato con i due del BCC che si adattano bene ad ogni tipo di avversario. Vincono proprio loro grazie all’armbar di Moxley. Al termine i due lanciano una sfida aperta a chiunque e rispondono gli FTR, non scorre buon sangue però e si vede perché ...