Clima di pace verso la nomina del nuovo Cda

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò PaveseladelCda per il prossimo triennio, scelta che al 99 per cento sarà nel segno della continuità. Niente tensioni e risultati significativi raggiunti con l’intensa attività promozionale, soprattutto all’estero, con successo nelle vendite in particolare per i prodotti di punta come lo spumante Pinot metodo classico. Da aggiungere, a dimostrazione di un ritrovatopiù che disteso, il rientro nel Consorzio anche della Cantina Torrevilla e l’adesione di aziende blasonate come Montelio di Codevilla. Per i 19 posti del futuro Cda concorrono in 28. L’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi entro fine mese o ai primi di marzo. I posti nell’Esecutivo saranno distribuiti in base alle categorie: viticoltori, vinificatori e imbottigliatori. Quest’ultimi nel Cda ...