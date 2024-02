Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 24^ giornata

Milano, 11 febbraio 2024 – Al Liberati va in scena un match delicatissimo in ottica salvezza tra la Ternana e lo Spezia , due squadre bisognose di ... (sport.quotidiano)

Mi fa piacere se oggi hanno fatto questa cosa, per chi fa calcio sentire certe cose non puo' che farti piacere. Loro sono dei trascinatori, li ringrazio con il cuore in mano". "Quando c'è da giocare ...La vittoria di stasera contro il Napoli permette al Milan di avvicinarsi in maniera significativa al secondo posto. La classifica aggiornata.Il posticipo della domenica di Serie A va al Milan che batte di misura il Napoli. A San Siro finisce 1-0 per i rossoneri grazie al gol nel primo tempo di Theo Hernandez. I partenopei ci ...