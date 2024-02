Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 24^ giornata

(Di domenica 11 febbraio 2024)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

risultati e Classifica della giornata corrente della Serie A 2023-2024 . Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite (pianetamilan)

La classifica aggiornata dei pali e delle traverse colpite e subite nella Serie A 2023 / 2024 . Grande attesa per il massimo campionato italiano, che ... (sportface)

'Belotti Grande spirito, meritava il gol' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Si puo' parlare di tattica, di sistemi, di moduli di gioco ma è l'atteggiamento ...Nel primo tempo è la squadra ospite a mostrare una certa superiorità tecnica senza trovare la giocata vincente: solo su un paio di palle inattive in avvio si sfiora la marcatura. Il Vismara reagisce e ...La Civitus Allianz Vicenza, davanti ad un caloroso pubblico, rimane in vantaggio per tutto l'incontro e batte nello scontro diretto la Luxarm Lumezzane, ora a soli due punti di distanza ...