Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Bastoni è una gradita novità sul tabellino ma non è l’unica per l’ Inter dopo la trasferta di Roma. E la macchina da gol nerazzurra ormai si estende ... (inter-news)

LIGA - Sconfitta pesante per l'Atletico Madrid sul campo del Siviglia. I Colchoneros, avversari dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League.In Coppa di Promozione prosegue la sfida a distanza fra San Frediano e San Vitale Candia nel girone A: ko Trebesto e Castelnuovo. Nel girone B la Galcianese vince fuori casa e si avvicina alla ...La rete siglata da Immobile contro il Cagliari è la numero 200 della sua storia in Serie A. Al capitano biancoceleste mancano solo cinque reti per eguagliare Roberto.