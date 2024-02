Classifica finale Sanremo 2024 | dal 30esimo al sesto posto | tutte le posizioni

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... (leggo)

Sono tra i due favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo, ma la rivalità non esiste: Angelina Mango e Geolier sono stati immortalati mentre si abbracciavano dietro le quinte.Da questo momento tutti i voti vengono azzerati e si riaprono i giochi: tutto in mano a sala stampa, radio e televoto ...Ultimo atto della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dopo la serata delle cover vinta da Geolier, siamo arrivati al gran finale. Un’edizione del Festival che forse non sarà ricordata per le ...