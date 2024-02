Classifica finale di Sanremo 2024 Confermata la top 5 | Irama | Ghali | Angelina | Geolier e Annalisa

(Di domenica 11 febbraio 2024)Mango -Il Festival diha emesso il suo verdetto. Ecco ladi tutte le canzoni in gara, ad eccezione delle prime 5 – per cui si procederà con una nuova sessione di voto – in ordine sparso. Top 5 I cinque cantanti giunti alla fasedelle votazioni sono:con Tu no,con Casa mia,Mango con La noia,con I p’ me, tu p’ te,con Sinceramente. Posizioni dalla 6 alla 30 6. Mahmood – Tuta gold 7. Loredana Bertè – Pazza 8. Il Volo – Capolavoro 9. Alessandra Amoroso – Fino a qui 10. Alfa – Vai! 11. Gazzelle – Tutto qui 12. Il Tre – Fragili 13. Diodato – Ti muovi 14. Emma – Apnea 15. Fiorella Mannoia – ...

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... (leggo)

Sono tra i due favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo, ma la rivalità non esiste: Angelina Mango e Geolier sono stati immortalati mentre si abbracciavano dietro le quinte.Da questo momento tutti i voti vengono azzerati e si riaprono i giochi: tutto in mano a sala stampa, radio e televoto ...Ultimo atto della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dopo la serata delle cover vinta da Geolier, siamo arrivati al gran finale. Un’edizione del Festival che forse non sarà ricordata per le ...