(Di domenica 11 febbraio 2024) Se a vincere il Festival di Sanremoè stata Angelina Mango, un cantante è il protagonista assoluto di questa edizione del. Il gioco, parallelo alla gara, ha visto i big cercare di ottenere quanti più punti possibili per aiutare chi li ha schierati e scelti nella propria formazione. L’ultima serata, i punti del capitano raddoppiavano. Vediamo quindi chi ha vinto ile ladei trenta, chi ha vinto ei bonusL’edizionedelha visto iin gara cercare di ottenere bonus consegnando fiori ai direttori d’orchestra e indossando occhiali da sole. In molti hanno ...

Il Festival di Sanremo 2024 è vicino alla fine e così anche il Fantasanremo . Anche se è ancora presto per trarre bilanci conclusivi, ci sono due ... (ilfattoquotidiano)

Sul Festival di Sanremo 2024 è calato il sipario. L’ultimo anno di Amadeus al timone della kermesse (almeno per ora) è stato un successo: ... (ilfattoquotidiano)

Tutti i dati e le percentuali delle giurie di voto di Sanremo 2024: i voti della Sala Stampa, giuria delle radio e televoto.Classifica Fantasanremo 2024: chi è il vincitore, i punteggi ottenuti da tutti i cantanti in gara al Festival, tra bonus e malus ...Nell'ultima serata del FantaSanremo attivo anche il bonus speciale 'Grazie Ama', un omaggio al conduttore Amadeus per le ultime cinque edizioni alla guida della kermesse canora. Scopriamo insieme la c ...