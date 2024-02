Classifica Fantasanremo 2024 | chi è il vincitore | i punteggi ottenuti da tutti i cantanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) LaUfficiale del2023: La chiusura del Festival di Sanremo non ha segnato la fine dell’euforia per gli appassionati del, che ha visto la sua celebrazione finale domenica sera, con la Federazione Italianaimpegnata nell’analisi dei Bonus e Malus per decretare i vincitori. La competizione, che ha visto la partecipazione attiva di 2,6 milioni di italiani, ha confermato il suo status di evento imperdibile, con gli artisti in gara che hanno giocato un ruolo attivo per influenzare lae regalare punti ai loro sostenitori. La SuperLega ha decretato i suoi campioni: al vertice della “lega delle leghe” si è posizionata la squadra Pampling, seguita da SanCremo e Wizz Air, dimostrando una strategia vincente tra più di 4 milioni di partecipanti. La ...