Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024 | Amundsen sempre in testa | Federico Pellegrino 19°

(Di domenica 11 febbraio 2024)DELSCI DIHarald Oestberg NOR 1774 2 VALNES Erik NOR 1446 3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1303 4 GOLBERG Paal NOR 1278 5 MOCH Friedrich GER 948 6 NYENGET Martin Loewstroem NOR 916 7 LAPALUS Hugo FRA 871 8 VERMEULEN Mika AUT 866 9 HALFVAON Calle SWE 792 10 KLEE Beda SUI 78719ITA 63126 BARP Elia ITA 540 45 GRAZ Davide ITA 296 51 DAPRA’ Simone ITA 254 65 VENTURA Paolo ITA 176 67 HELLWEGER Michael ITA 166 84 SALVADORI Giandomenico ITA 91 86 DE FABIANI Francesco ITA 90 105 BERNARDI Riccardo ITA 50 108 MOCELLINI Simone ITA 48 118 NOECKLER Dietmar ITA 34 139 CAROLLO Martino ITA 18 154 ABRAM Mikael ITA 11176 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2SPRINT 1 VALNES Erik NOR 653 2 KLAEBO Johannes ...

Josè Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio: "Osimhen Lui combatte p ...Nella sprint tl femminile andata in scena a Canmore, in Canada, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si impone la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che precede le svedesi Maja Da ...Ha un bel valore per la classifica in prospettiva playoff il match Cremona-Napoli in programma domenica alle 18,15 in terra lombarda (diretta Dazn e Dmax sul canale 52). Dunque non solo ...