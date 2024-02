Clamoroso | Kazuchika Okada avrebbe scelto la AEW!

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di domenica 11 febbraio 2024)già deciso il suo prossimo passo nella carriera. Dopo aver annunciato la sua partenza dalla New Japan Pro Wrestling (NJPW), il futuro del “Rainmaker” è stato oggetto di rumor e speculazioni. Tuttavia, il lottatore giapponese sarebbe finalmente in procinto di unirsi alla All Elite Wrestling. Secondo quanto riportato da Fightful.com (nella sua sezione a pagamento, Fightful Select),si unirà alla All Elite Wrestling dopo aver lasciato la NJPW. Sembra che l’accordo sia stato chiuso nelle ultime settimane. Tuttavia, il lottatore giapponese nonancora firmato ufficialmente il contratto con la compagnia di Tony Khan, poiché si starebbero finalizzando vari dettagli. Fightful afferma che AEW è stata molto sicura di raggiungere l’accordo con ...