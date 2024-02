Cinquina vincente dell’Hockey Sarzana contro il Bassano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024)(La Spezia) 10 febbraio 2024 - Una vittoria netta quellaGamma Innovation nella sfida del campionato di serie A1il. Dopo le due sconfitte consecutive i rossoneri hanno ripreso il ritmo giusto andando a imporsi prima a Grosseto e poi nel match casalingo disputato al “Vecchio Mercato”il. I sarzanesi si sono imposti 5 a 2 senza mai mettere in discussione la gara tranne qualche brivido per un rigore in apertura fallito dagli ospiti. Gli altri risultati della serata: Follonica-Giovinazzo 4-2; Monza-Grosseto 2-3 mentre domenica pomeriggio si disputano Valdagno-Forte dei Marmi; Breganze-Trissino; Montebello-Amatori Wasken Lodi. Ha osservato il turno di riposo Sandrigo. Classifica: Forte dei Marmi 49 punti, Trissino ...