Cina | previsti oltre 6 miliardi di viaggi turistici interni nel 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pechino, 11 feb – (Xinhua) – I turisti cinesi dovrebbero effettuare piu’ di 6dinel, e il numero combinato di turisti in entrata e in uscita cheano internazionalmente dovrebbe superare i 260 milioni, secondo un recente rapporto della China Tourism Academy. Il rapporto, che include un resoconto delle prestazioni turistiche dellanel 2023 e una previsione per il, evidenzia una significativa ripresa nel settore del turismo lo scorso anno. Nel 2023, il turismo interno inha registrato una notevole crescita diil 100% su base annua sia in termini di ricavi che di numero di turisti, tornando al’80% del livello del 2019, come mostrano i ...