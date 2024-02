Cina | nell’anno del Drago atteso baby boom di ‘figli speciali’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – ''Un aumento significativo delle nascite''. O meglio, un vero e proprioquello che le autorità cinesi e il personale medico si aspetta durante quest'anno lunare del. Per la ripresa post pandemia dopo il Covid-19 certo, così come anche per le politiche messe in atto da Pechino a sostegno della fertilità