Cina | consumo gas naturale | +7 | 6% nel 2023

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pechino, 11 feb – (Xinhua) – Ildi gasdellaha registrato un costante aumento nel, tra gli sforzi del Paese per promuovere lo sviluppo verde, come mostrato dai dati ufficiali. Lo scorso anno, ilapparente di gassi e’ attestato a 394,53 miliardi di metri cubi, in aumento del 7,6% su base annua, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Nel dicembre, ilapparente di gase’ aumentato del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo i 37,65 miliardi di metri cubi. Laha prodotto 229,7 miliardi di metri cubi di gasnel, in aumento del 5,8% rispetto al 2022, come ...