Cina | atmosfera festiva del Capodanno tibetano attira turisti

Pechino, 09 feb – (Xinhua) – Un professore italiano che vive a Hefei, in Cina , si reca in un’altra citta’ cinese a centinaia di chilometri di ... (romadailynews)

Pechino, 09 feb – (Xinhua) – Un professore italiano che vive a Hefei, in Cina , si reca in un’altra citta’ cinese a centinaia di chilometri di ... (romadailynews)

Jinan, 10 feb – (Xinhua) – La “ tigre di stoffa ,” un artigianato popolare tradizionale diffusamente apprezzato in Cina durante im porta nti occasioni ... (romadailynews)

Sino al periodo pre-industriale, la CO2 nell’atmosfera non ha mai superato le 300 ppm (parti ...Il 19% riguarda invece agricoltura, silvicoltura e utilizzo del suolo (dati Ispi). La Cina è di gran ...Urumqi, 09 feb - (Xinhua) - Persone visitano l'antica citta' di Kashgar, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 5 ...Pechino, 09 feb - (Xinhua) - Un professore italiano che vive a Hefei, in Cina, si reca in un'altra citta' cinese a centinaia di chilometri di distanza, ...