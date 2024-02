Christian Bale filantropo | costruisce 12 case per bambini in affidamento in California

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Premio Oscar nonchè ex Batman ha impiegato oltre dieci anni per realizzare il progetto e in questi giorni ha partecipato alla cerimonia sull'inizio dei lavori

Chi ha visto e amato la trilogia di Batman di Christopher Nolan può ricordare che Bruce Wayne, dopo la sua morte (o presunta tale), sceglie di chiedere nel suo testamento che la sua ...Christian Bale benefattore: presentato il suo progetto di costruire 12 case famiglia in un villaggio in California ...Negli ultimi anni Christian Bale si è dedicato alla realizzazione un centro comunitario e un progetto abitativo chiamato Together California, un ente di beneficenza che aiuta i fratelli che sono in ...