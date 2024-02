Choc a Prato | autotrasportatore ucciso a coltellate | fermati due pachistani

In un liceo classico di Lecce, sabato mattina, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una studentessa ha fatto ... (orizzontescuola)

Una domenica pomeriggio da Far West in piazza Duomo, quando uno straniero armato di un coltello a lunga lama si è avventato contro altri due extracomunitari per ferirli ad una mano e ad una coscia. Un ...La relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario: atti persecutori e sicurezza sul lavoro fra i reati che impegnano di più la procura.L'uomo, 69 anni, di Prato, è morto poco dopo all'ospedale fiorentino di Careggi ...è corso a Careggi dal padre e dopo averne appreso il decesso è finito sotto choc. Una disperazione doppia per questa ...