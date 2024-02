Chiuso per lavori Il passaggio a livello taglia in due la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Como divisa in due per due interi giorni e due intere notti. A causa diche non possono proprio più essere rimandati, ildi piazza del Popolo chiude e rimane abbassato continuativamente da martedì sera alle 22 fino alle 8 di venerdì mattina. Si prevedono notevoli disagi. L’intervento, previsto inizialmente per Natale, era stato posticipato una prima volta per scongiurare di scatenare il caos viabilistico durante il periodo della corsa ai regali. I tecnici incaricati avrebbero dovuto quindi mettersi all’opera a partire da domani sera, ma sono impegnati altrove e quindi hanno chiesto di rimandare nuovamente l’allestimento del cantiere, sebbene di un solo giorno. Durante iin corso in piazza del Popolo, all’altezza del, non possono ...