Chi ha vinto Sanremo 2024 e cosa è successo nella finale di ieri sera

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio– Angelina Mango, emozionatissima, vince la 74esima edizione del Festival di. Unapulita, i 30 artisti che uno per uno ringraziano i collaboratori, Amadeus, l'Orchestra e scelgono di ricordare i temi più importanti che hanno attraversato il palco dell'Ariston: la guerra, la violenza di genere, le insicurezze, le fragilità umane. Lazza ospite a sorpresa alle 2 di notte presenta il brano 'Cento messaggi', Roberto Bolle regala uno spettacolo unico sulle note di Maurice Ravel, Gigliola Cinquetti canta 'Non ho l'età' 60 anni dopo la prima volta. E poi la co-conduzione di Fiorello e il congedo di Amadeus: "Ciao Ariston!", i due si allontanano sulla carrozza di Cenerentola. Per ora è un addio, ma in futuro chissà. Italian singer Angelina Mango (L) celebrates with ...