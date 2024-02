Chi ha vinto Sanremo 2024? Classifica finale | tutti i premi | La diretta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si è conclusa la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma chi è il vincitore di? Scopriamo insieme ladei cantanti in gara eassegnati. Amadeus a– ANSA (ilcorrieredellacitta.com)E’ stata sicuramente una delle edizioni più seguite di sempre di. Uno spettacolo incredibile, uno show che ha saputo conquistare tutto il pubblico, anche quello giovane e giovanissimo. Picchi di share altissimi, con uno share quasi sempre sopra il 60%. Numeri complicatissimi, soprattutto se come sembra l’addio ad Amadeus sarà confermato, da replicare in futuro. Ad ogni modo per mandare in archivio questo, il 74esimo della storia del Festival, resta ancora da conoscere la ...