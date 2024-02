Chi è Zhanle Pan | il cinese che ha frantumato il record dei 100 sl in staffetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non parliamo di un illustre sconosciuto. IlPan ha realizzato qualcosa di sensazionale quest’oggi, ovvero il nuovodel mondo dei 100 stile libero nei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). L’asiatico, nella prima frazione della4×100 sl (oro mondiale), ha migliorato il 46.86 del rumeno David Popovici e portato il nuovo limite a 46.80. Ma chi è questo atleta? Parliamo di un classe 2004 che ha raccolto non pochi risultati negli Asian Games, ovvero 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo e i cui riscontri sono in costante crescita nella velocità dello stile libero. Ai Mondiali 2023 di Fukuoka dell’anno scorso, Pan giunse quarto a un centesimo dal bronzo del francese Maxime Grousset, stabilendo il nuovoasiatico di 47.43. Un risultato dal sapore di replica, visto ...