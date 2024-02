Chi condurrà Sanremo 2025|Gossip | Calciomercato com

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 febbraio 2024) 2024-02-11 04:14:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Amadeus era stato chiaro fin dall’inizio, l’ha detto più volte: quello appena concluso è stato il suo ultimo Festival dida presentatore e direttore artistico. Cinque anni durante i quali ha cambiato volto e mentalità al programma, ha avvicinato i ragazzi portando sull’Ariston cantanti giovani che fanno milioni di clic sui social, senza però rinunciare alla fetta di pubblico storico rimasto fedele grazie alla presenza di artisti più datati. E ora, come i grandi allenatori, finito il ciclo decide di lasciare. I DUBBI DELLA RAI – C’è ancora qualcuno che sta provando in extremis a convincerlo a fare anche il prossimo Festival, ma al momento il presentatore sembra abbastanza convinto sulla sua posizione. Così presto in Rai partirà un ...