Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi | 11 febbraio 2024

Viareggio , 11 febbraio 2023 – terzo corso mascherato al Carnevale di Viareggio in una domenica 11 febbraio in cui si è cercato di evitare il ... (lanazione)

Il Lecce alle 15:00 affronta in trasferta il Bologna nel 24° turno del campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni di mister D’Aversa: ''Mi aspetto un Lecce con la volontà di fare la prestazione. D ...TORINO (ITALPRESS) – “Domani bisogna tornare alla vittoria perchè nelle ultime due partite abbiamo fatto un punto, contro una squadra che secondo me per il valore che ha e per le partite che ha giocat ...in un progetto che cerca di raccontare – ponendoli sullo stesso piano – l’artista Califano, l’uomo e il bambino di un tempo, in un dialogo costante tra loro. Leo Gassmann, che interpreta “il Califfo”, ...