Cerveteri | una targa e una Camelia rossa per ricordare le vittime delle foibe

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio- Sabato 10 febbraio, il Comitato 10 Febbraio rappresentato da Paolo Giardini, coordinatore di Civitavecchia e accompagnato da Pierluigi Paoletti, nipote del Maresciallo di P.S. Luigi Avellino, in servizio presso la Questura di Gorizia infoibato nel maggio 1945 in Slovenia, ha partecipato al “GIORNO DEL RICORDO”, presso il parco di via Martiri, insieme alle forze dell’ordine e alla protezione civile del territorio, ai consiglieri comunali e ai cittadini di, organizzato dall’amministrazione comunale. Nel corso della cerimonia, il sindaco Elena Gubetti ha scoperto unadedicata “IN MEMORIA DEI MARTIRI” e successivamente alla piantumazione di una pianta di...