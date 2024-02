Cerignola | sportello postamat sventrato ma colpo fallito Nella notte

(Di domenica 11 febbraio 2024) Assalto ad unola scorsa. Ancora una volta nel foggiano: a. L’impianto è statocon la tecnica della marmotta ma il, i banditi non sono riusciti ad impossessarsi dei soldi e sono andati via a mani vuote. Indagano i cwr. L'articoloma proviene da Noi Notizie..

Lo sportello bancomat dell'ufficio postale in piazza Duomo a Cerignola, è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ordigno artigianale.Esplosione a Cerignola. Nella notte in piazza Duomo, ignoti, utilizzando esplosivo noto come “marmotta”, hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ...Lo sportello bancomat dell'ufficio postale in piazza Duomo a Cerignola, nel Foggiano, è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ...