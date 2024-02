Cerbaie | nuovo maxi blitz | elicotteri e reparti speciali contro lo spaccio di droga

(Di domenica 11 febbraio 2024) Empoli, 11 febbraio 2024 – Il bosco delledisotto la lente. Stavolta unaoperazione antiha ’aggredito’ le postazioni dei pusher dal versante santacrocese. L’operazione è stata coordinata dai carabinieri della Compagnia di San Miniato nella zona fra Villa Campanile e Galleno e nella frazione di Staffoli. In campo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente ai colleghi delle stazioni, supportati da un elicottero del quarto nucleocarabinieri, dal nucleo forestale, e dal nucleo cinofili di Pisa San Rossore. Nel corso dell’attività – si apprende – sono statillati tre esercizi pubblici, "potenziali centri di ritrovo di persone d’interesse" e individuati all’interno dell’area boschiva, tre bivacchi clandestini, senza occupanti, ...

