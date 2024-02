C’era una volta il cinema

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Andiamo al” è un invito troppo generico, preferiamo dire “Andiamo a vedere… (segue il titolo del film)”, e sembra giusto così perché non ci interessa tanto il luogo quanto l’opera. Ma allora perché continuiamo a dire “Andiamo a Teatro”? Evidentemente anche il luogo deve avere caratteristiche attrattive così legate all’opera da realizzare quasi una ideale fusione. Non a caso le tragedie greche e le commedie latine hanno creato luoghi straordinari dove ancora oggi continuano ad essere rappresentate. Così, più modestamente, agli inizi del Novecento, i film hanno “creato” un luogo a parte, appunto la salatografica (a Milano, nel 1907, una delle prime in Europa), e la fusione lessicale è stata immediata: entrambi hanno preso il nome di “”. Quello su cui vorrei soffermarmi è la mutazione, in gran parte inevitabile, che ...