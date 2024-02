Ceccarini | «Lautaro Martinez? Inter consapevole! Su Dumfries 2 club»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha aggiornato sul futuro di. Il centravanti dell’è in trattativa per rinnovare. Occhio anche a. PAZIENZA E FIDUCIA ? Niccolòaggiorna sul futuro di: «I tempi dell’accordo consi sono un po’ allungati rispetto alle previsioni di qualche tempo fa ma resta l’ottimismo per arrivare ad un’intesa fino al 2028. Tra le parti c’è ancora distanza (sia sulla parte fissa che su quella variabile), gli 8 più bonus proposti dalnerazzurro ancora non sono sufficienti ma nonostante questo si lavora nella direzione giusta. Ci vorrà un po’ di pazienza, l’intenzione di entrambi però è di trovare un punto in comune e questo è ...