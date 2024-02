C' è il demonio in casa | Giovanni Barreca uccide moglie e due figli | poi chiama i carabinieri

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dramma familiare in provincia di Palermo. Un muratore di 54 anni,, ha ucciso, lae i duedi 5 e 16 anni. Un'altraa di 17 anni è riuscita salvarsi o forse è stata risparmiata per motivi ancora da decifrare. Lasiva Antonella Salamone, mentre i...

C'è anche un giallo nella vicenda - Sono stati ritrovati, infatti alcuni resti di cadavere in giardino. In un primo momento si pensava appartenessero alla moglie, Antonella Salamone, invece pare siano ...Trapelano le prime indiscrezioni sulla strage di Altavilla Milicia, avvenuto alle 3 di questa notte in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli. Giovanni Barreca, imbianchino di 54 anni, ha ucciso la ...Orrore nella notte a Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni, ha ucciso la moglie Antonella Salamone e due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, nella lo ...