Cassia | i tempi del progetto | un anno e mezzo per i lavori

(Di domenica 11 febbraio 2024) Siena, 11 febbraio 2024 – È una delle strade più transitate (e tormentate) della provincia. La, soprattutto in avvicinamento al capoluogo, deve soppor tare ogni giorno un grande traffico, in particolare per il cospicuo numero di pendolari che si muovo da e verso la città. Rallentamenti e ingorghi inestricabili a ogni minimo accidente sono purtroppo cronaca ricorrente. Ecco perché l’idea del nuovo tragitto, che quantomeno aggiri i centri abitati, continua a essere obiettivo perseguito con insistenza, anche per sanare quelle ferite ambientali inferte dabloccati da oltre dieci anni. Il vicesindaco Michele Capitani, rispondendo a un’interrogazione di Luca Micheli del Pd, ha aggiornato il consiglio comunale sullo stato dell’arte, fissando alcune date. "Per la ripresa deidel tratto di strada More di Cuna - Monsindoli ...

