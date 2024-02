Carnevale 2024 | immagini e gif divertenti di buongiorno e buona domenica

Viareggio , 10 febbraio 2024 - Il maltempo non ferma la festa. È in programma per il pomeriggio dell’11 febbraio, il terzo corso mascherato del ... (lanazione)

L'oratorio di Santa Maria cattedrale chiude il Carnevale matelicese con il "Carnevale alla vecchia maniera", un pomeriggio di giochi e divertimento per i bambini mascherati. L'evento si terrà oggi e i ...Il carnevale impazza ad Amandola e Montegiorgio con sfilate di carri allegorici, animazione e degustazioni tradizionali. Un'occasione di divertimento e allegria per tutti.Il 62° carnevale dei ragazzi a Gubbio potrebbe essere rinviato a causa delle condizioni climatiche. Il comitato prenderà una decisione in mattinata per evitare rischi per i bambini. Il programma preve ...