Carceri | detenuto suicida a Latina

(Di domenica 11 febbraio 2024) 16.33 Ennesimo suicidio in carcere. Nella notte è stato trovato morto, impiccato nel bagno della cella, undi origine indiana di 36 anni, nella Casa Circondariale di. L'uomo era in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale. Dall'inizio dell'anno sono già 17 i detenuti che si sono tolti la vita, ha sottolineato De Fazio, segretario Uilpa Polizia Penitenziaria, ricordando anche il suicidio di un agente penitenziario.