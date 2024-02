Cappotto termico | a cosa serve e quando non conviene farlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 febbraio 2024) Uno degli interventi edilizi più richiesti per quanto riguarda gli immobili residenziali, grazie anche ad alcuni bonus statali erogati negli ultimi anni, è l’installazione di un: si tratta di un rivestimento delle pareti esterne dell’abitazione, che consente di aumentare notevolmente la sua efficienza energetica e di avere dunque un grande risparmio in bolletta. Tuttavia, non è sempre possibile (o conveniente) adottare questa tecnica. Scopriamo qualin più. Che cos’è ilil? Si tratta di un tipo di isolamento che permette la coibentazione termica (e non solo) delle pareti di un edificio. Per la sua realizzazione, vengono applicati dei materiali isolanti su tutta la ...