Capodanno cinese 2024 a Milano | oggi in Parco Sempione la parata per l’anno del drago

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quello di quest’anno è ilpiù atteso dalla popolazionenel mondo, perché il 10 febbraio è iniziato finalmentedel. È l’animale più amato dei dodici che compongono lo zodiaco dell’Estremo Oriente, nonché l’unico mitologico: bestia saggia e benevola – non malvagia come nella cultura occidentale – ilè associato al successo, alla salute e alla fortuna. I festeggiamenti deldurano normalmente due settimane e iniziano con la tradizionaledel: ala inizierà l’11 febbraio alle 14 in piazza. Insieme al corteo ci saranno anche esibizioni di arti marziali e sfilate di abiti in costume, oltre a canti e balli popolari al ritmo di tamburi e cimbali. ...

Iniziano i festeggiamenti per il Capodanno cinese : sono in programma diversi eventi , tra i quali la parata all'Arco della Pace. Quest'anno entriamo ... (fanpage)

New York, 10 feb – (Xinhua) – La Festa di Primavera di quest’anno, o Capodanno lunare cinese , cade il 10 febbraio, inaugurando l’Anno del drago. In ... (romadailynews)

Ribaltata la Roma: zampata scudetto della squadra nerazzurra con Thuram protagonista. Il retroscena della chiamata del tecnico squalificato ...La comunità asiatica ha portato per la prima volta l’appuntamento nel cuore della città. Zattini coinvolto nel colorato rito. E alla fine registra un augurio in lingua orientale alla tv.La pioggia non ha infastidito il corteo e le esibizioni in abiti tradizionali. Nel ’Villaggio’ in piazza Mazzini botteghe gastronomiche,. spazi per il trucco e la scuola di calligrafia e l’angolo dell ...